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Dünya

Mursi ve İhvan liderleri yargılanıyor

Mısır Başsavcısı, Mursi ve İhvan liderleri hakkında ''yabancı güçlerle işbirliği yapma ve firar etme'' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar verdi

05 Temmuz 2013 04:57

Mısır Başsavcısı Abdulmecid Mahmud, görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri hakkında, ''yabancı güçlerle işbirliği yapıp, istihbarat toplama ve firar etme'' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar verdi.
İsmailiye Temyiz Mahkemesi geçen hafta, ''Natrun Vadisi Hapishanesi'ndeki İhvan liderlerinin 25 Ocak devrimi sırasında, Hamas hareketi ile uydu üzerinden bağlantı kurularak kaçırılması'' davasını yeniden görülmesi için başsavcılığa sevk etmişti.
Başsavcı Mahmud da Yüksek Yargı Konseyi'nin "göreve iadesini" içeren hükmü onaylamasından 1 gün sonra davanın yeniden görülmesi kararını aldı. Mursi'nin 48 saat içinde, davayla ilgili sorgulanacağı öğrenildi.
Kimliği belirsiz silahlı kişiler 28 Ocak 2011'de Natrun Vadisi Hapishanesi'nin de aralarında bulunduğu pek çok cezaevine baskın düzenlemiş ve aralarında Mursi'nin de olduğu pek çok İhvan liderinin kaçmasını sağlamıştı.
Mursi, devrik lider Hüsnü Mübarek tarafından göreve getirilen Abdulmecid Mahmud'u Kasım 2012'de görevinden alarak yerine Talat Abdullah'ı atamış, eski Başsavcı Mahmud da bunun üzerine Abdullah'ın göreve getiriliş şeklinin yasal olmadığını öne sürerek dava açmıştı.
Mursi, Kahire'de ordunun gözetiminde ev hapsinde tutuluyor.

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