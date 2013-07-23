Mursi telefonla 'ABD'den rejimini korumak için destek istedi' iddiası

Mısır’da yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı Sisi’nin, darbeden önce Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye kendi telefonunu verdiği, Mursi’nin bu telefondan ABD dahil bazı ülkelerle görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Mısır gazetesi El Ahram'da yayımlanan haberde öne sürülen iddia Mursi'nin vatana ihanet suçlamasıyla yargılanmasına sebep olabilir. Suçlamalar Mursi'nin ABD'den "rejimini korumak için destek istediği" iddiasına dayandılıyor.

Hürriyet gazetesinden Muammer Elveren'in haberine göre, Mısır’ın yarı resmi gazetesi El Ahram’da dün yayınlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin güvenip savunma bakanı yaptığı Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi, onu tuzağa düşürmüş olabilir.



Sisi'nin darbeden önce Mursi'ye 3 seçenek sunduğu, "Ya istifa et, ya görevi başkasına devret ya da benim telefonumu al istediğin yerle konuş" diyerek kendi telefonunu Mursi'ye verdiği belirtildi. Mursi üçüncü teklifi seçerek bu telefonla yurtdışı bağlantılı bazı görüşmeler yaptı. Bunlar biri ABD Büyükelçiliği ile yarım saat süren dört görüşmeydi. Savcılık emriyle kaydedilen bu görüşmelerde Mursi'nin ismi verilmeyen bazı ülkelerin dış istihbarat servisleriyle ilişkiye geçitiği, "ABD'den rejimini korumak için destek istediği" iddia edildi.



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdunnasır Selame imzasıyla yayınlanan habere göre bu görüşmeler darbeyi tetikledi. Ordu sözcüsü iddiayı yalanlarken, savcılık Mursi’nin 15 gün süreyle tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca gelecek dönemde dini esasa dayalı partilerin kesinlikle olmayacağı ifade edildi. El Ahram’ın bütçesi büyük oranda devletten sağlanıyor.

Oğlu hâlâ Türkiye’de mi

Haberde Müslüman Kardeşler Teşkilatı Başkanı Muhammed Bedii’nin de Mursi’nin Türkiye’de bulunan oğlu Ahmed’le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bazı Hamas yetkililerini de arayan Bedii’nin bu görüşmelerinin de dinlemeye takıldığı öne sürüldü. Mursi’nin oğulları Usame ve Abdullah ile kızı Şeyma dün Kahire’de yaptıkları basın toplantısıyla babalarının Sisi’nin emriyle ordu tarafından “kaçırıldığını” belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladılar. Toplantıya Mursi’nin diğer oğulları Ahmed ve Ömer’in katılmaması dikkat çekti.