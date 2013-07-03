Mursi: Meşruiyetimi korumak için canımı vermeye hazırım

Ordunun Mısır'daki krizin çözümü için süre tanıdığı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, halka seslenerek yaptığı son konuşmasında “Meşruiyetimi korumak için canımı vermeye hazırım” dedi. Mursi, yaklaşık 45 dakika süren bu konuşmasında, Mısır'ın halk tarafından seçilmiş “meşru” lideri olduğunu ve “meşruiyetini” korumak için canını vermeye hazır olduğunu söyledi ve “Bazı hatalar yaptım, farkındayım” diyerek ülkedeki krizden Mübarek döneminden kalma isimleri ve dış güçleri sorumlu tuttu.

Mursi, dün gece yaptığı konuşmada seçimle iktidara gelen biri olarak sorumluluklarının bulunduğunu ve bu sorumlulukları omuzlamaya devam edeceğini belirtti.

İktidardaki ilk yılının zor olduğunu kabul ettiğini belirten Mursi, 'eski rejimin yozlaşmış kalıntılarının varlığını sürdürdüğünü' söyledi.

2011 devriminin amaçlarına ulaşacağını söyleyen Mursi Mısır halkına, “Devriminizi satın almalarına izin vermeyin” çağrısı yaptı.

Anayasal meşruiyetin alternatifi olmadığını belirten Mursi Mısırlıları, askere, polise ve birbirlerine saldırmamaya çağırdı.

Diyalog için hazır olduğun belirten Mursi, "Kapımız diyalog için açıktır. Bütün önerileri masada konuşulabiliriz ancak meşruiyetin alternatifi yoktur" diye konuştu.

Mursi son protestolarda gençlerin öfkesinden yararlanmak isteyenler olduğunu da belirtti.

"Meşruiyeti korumak için canımı veririm" diye konuşan Mursi konuşmasını görevinin başında olacağını belirterek sonlandırdı.

Orduya Twitter’dan rest

Mursi öncesinde ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ordunun ültimatomunu geri çekmesini isteyen Mursi, “içten ve dıştan hiçbir kuvvetin baskısına boyun eğmeyeceğini” de söyledi.