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Dünya

Mursi ilk kez idam kıyafetiyle görüntülendi

Muhammed Mursi'nin, Kahire'deki Polis Akademisi'nde "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

21 Haziran 2015 21:42

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Katar adına casusluk" yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında ilk kez "kırmızı idam mahkumu" kıyafetiyle görüldü. Mursi'nin, Kahire'deki Polis Akademisi'nde "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

"Hapishaneler baskını" davasında idama mahkum edilen Mursi, duruşma salonunda ilk kez idam mahkumu kıyafetiyle görüldü.

Mısır Hapishaneleri Yönetmeliğine göre, hakkında henüz hüküm verilmemiş kişiler duruşmalara beyaz, hüküm verilenler mavi, idam kararı verilen sanıklar ise kırmızı mahkum kıyafetiyle getiriliyor.

"Hapishaneler baskını" davasında, Mursi'nin yanı sıra birçok İhvan yöneticisinin de aralarında bulunduğu 100 kişiye idam, 21'ine müebbet, 8 kişiye ise 2 yıl hapis cezası veren mahkeme , "casusluk" davasında 16 kişi hakkında idam hükmü vermişti. Bu davada Mursi dahil 17 kişi ise müebbet hapis cezası almıştı.

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