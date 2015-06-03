'Mursi idamdan kurtulmak için Türk vatandaşı olabilir'

Mısır’da yayımlanan El Elam el Yum gazetesi, 2013’teki askeri müdahalenin ardından tutuklanan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 16 Mayıs’ta yargılandığı ‘hapishaneler baskını’ ve ‘casusluk’ davalarından aldığı idam cezasından kurtulmak için Mısır pasaportundan vazgeçerek başka bir ülkenin vatandaşlığına geçebileceğini yazdı. Mısır kanunlarına göre, yabancı ülke vatandaşları hakkındaki idam cezaları, mahkeme kararıyla iptal edilebiliyor.

Müslüman Kardeşler hareketinin Mursi’yi idam cezasından kurtarmak için Mısır vatandaşlığından çıkarma seçeneğinin işe yarayıp yaramayacağını araştırdığı belirtiliyor. Daha önce Müslüman Kardeşler’e mensup imam Salah Sultan’ın oğlu Muhammed Sultan, ABD vatandaşı olduğu için hakkındaki idam kararı iptal edilerek ABD’ye gönderilmişti. Muhammed Sultan, bu haktan yararlanmak için Mısır vatandaşlığından vazgeçmişti.

Karar ertelendi

Gazeteye demeç veren uzmanlara göre, çifte vatandaşlığı olmayan Mursi’nin Mısır yasalarındaki bu durumdan yararlanması daha zor olacak. Ancak uzmanlar, Mursi’nin Türkiye vatandaşlığı alabileceğini ileri sürüyor. Öte yandan Mursi’ye verilen idam cezası hakkındaki nihai karar 16 Haziran’a ertelendi. Mısır yasalarına göre idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor.