Mursi için karar günü

Mısır mahkemesi, idam konusunda görüş için dosyaları müftülüğe gönderilen seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi ve 121 İhvan yöneticisi hakkındaki kesin karar duruşması bugün yapılacak. Duruşmada ön idam kararı ya onaylanacak ya reddedilecek.

Al Jazeera'de yer alan habere göre; Hakim Şaban Şami, müftü görüşünün 2 Haziran’da mahkemeye bildirildiğini ve 'istişareleri tamamlamak' amacıyla mahkemenin kesin kararını 16 Haziran'a kadar ertelemeye karar verdiğini açıklamıştı.

Mursi ve 121 kişi 'Hamas'a istihbarat sağlamak' ve 'hapisaneden firar etmek' davalarında idam cezasına çarptırılmıştı.

Mursi ve diğer İhvan liderleri yoğun güvenlik önlemlerin alındığı mahkeme salonuna getirilmişti.

İhvan, kesin karar duruşmasının ertelemesinin sebebini Sisi'nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Avrupa turu olduğunu savunuyor. İddiaya göre mahkeme, muhtemel tepkiler sebebiyle kesin karar duruşmasını bu tarihe erteledi.

Mısır yargı sistemi gereği mahkeme, sanıklar hakkında verdiği ön idam kararlarını ve dava dosyalarındaki kesin kararını, müftüden aldığı görüşün ardındasan veriyor. Ancak müftünün görüşü bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Mursi iki idam cezasına çarptırılmıştı

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından hapse atılan eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 'Hamas'a istihbarat sağlamak' ve 'hapishaneden firar etmek' suçlamasıyla yargılandığı davalarda idam cezasına çarptırılmıştı.

Mursi dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın üst düzey 17 yöneticisine daha idam cezası verildi. Bunlar arasında İhvan lideri Muhammed Bedii de var.

İdam cezası verilenler arasında hayatını kaybeden kişiler de bulunuyordu.