Mursi hakkındaki ömür boyu hapis kararı bozuldu

Mısır'da Yüksek Mahkeme, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verilen ömür boyu hapis cezasını bozdu.

Mahkeme, 65 yaşındaki Mursi'nin "yabancı örgütlerle terör eylemlerine girişmek için komplo kurma" suçundan yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Ancak Mursi, diğer iki farklı suçlamayla ilgili olarak aldığı uzun hapis cezalarını çekiyor.

Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti.

Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü.

Müslüman Kardeşler ise iddaları reddetmiş ve "barışçıl bir hareket" olduklarını vurgulamışlardı.

Muhammed Mursi Haziran ayında da, devlet sırlarını ve hassas belgeleri Katar'a sızdırmak suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mursi ayrıca, Aralık 2012'de Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın dışında Müslüman Kardeşler taraftarları ve muhalif göstericiler arasında çıkan çatışmada, muhalifleri yasadışı bir şekilde gözaltına alma ve işkence yapma suçlamalarından 20 yıl hapis cezası almıştı.

Mursi taraftarları, yargılamaların askeri darbeyi meşrulaştırma girişimi olduğunu söylüyor ve suçlamaların güvenilmez tanıklara ve çok az kanıta dayandığını vurguluyor.