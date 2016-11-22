Mursi hakkındaki müebbet hapis cezası bozuldu

Mısır'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında daha önce verilen bir müebbet kararı, temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

DHA'nın haberine göre, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Mursi'nin Hamas adına "casusluk yapmak" ile suçlandığı davada, mahkeme, Mursi'nin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Mısır'da temyiz mahkemesi geçen hafta da Mursi hakkında 2015 yılında bir başka davada verilen idam kararını bozmuştu.

Mursi, Temmuz 2013'te o dönemin genelkurmay başkanı Abdül Fettah Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe sonucu görevden uzaklaştırılmış, ardından da hapse atılmıştı.