Mursi hakkındaki idam kararı bozuldu

Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi hakkındaki idam cezası Yüksek Temyiz Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.
Mursi 2011 yılındaki halk ayaklanması sırasındaki cezaevinden toplu firardan suçlu bulunarak yargılanmış ve 2015 yılında idama mahkûm edilmişti.
2011 yılındaki ayaklanmadan sonra ülkedeki ilk demokratik seçimle Mısır'ın devlet başkanlığına seçilen Muhammed Mursi 2013 yılında General Abdül Fettah el Sisi tarafından darbeyle devrilerek tutuklanmış, Mursi'nin tutuklanması El Sisi'yi protesto gösterilerine yol açmıştı.
Darbeden hemen sonra tutuklanan Muhammed Mursi aralarında casusluğun da bulunduğu diğer suçlardan ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz mahkemesinin kararı Mursi'nin idam edilemeyeceği anlamına geliyor.
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DW, Reuters/AG, BÖ