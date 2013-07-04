Mursi ev hapsinde tutulacak

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden işadamı Hayrat Şatır gözaltına alındı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden işadamı Hayrat Şatır'ın gözaltına alınarak, ev hapsinde tutulmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi.

Güvenlik güçlerinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile Hürriyet ve Adalet Partisi üyelerine karşı tutuklamalarının da devam ettiği belirtildi.

Bu arada Savunma Bakanı General Abdulfettah el-Sisi'nin açıklamasının ardından gözaltına alınanların sayısının 400'e çıktığı öne sürüldü.