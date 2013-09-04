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Dünya

Mursi destekçileri ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı

Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 11 destekçisi, "orduya saldırmaktan" suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

04 Eylül 2013 10:30

 Sanıklar, Süveyş şehrinde geçen ay patlak veren protestolar sırasında askerleri yaralamak, zırhlı araçları yakmak ve kiliseleri ateşe vermekle suçlanıyordu.

45 sanık beş yıl hapis cezasına çarptırılırken 5 sanık beraat etti.

Protestolar, güvenlik güçlerinin başkent Kahire'deki Mursi destekçilerine müdahale etmesinin ardından patlak vermişti.

14 Ağustos gününde ordunun Rabiatul Adeviyye Camii ve Nahda Meydanı'na müdahale etmesiyle çoğunluğunu Mursi'nin Müslüman Kardeşler örgütünün üyelerinin oluşturduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kahire'nin 140 kilometre doğusunda bulunan Süveyş'te 14 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen olaylarda 30 kişi ölmüştü.

Salı günü cezaya çarptırılanların resmi olarak Müslüman Kardeşler örgütünün üyesi olup olmadığı bilinmiyor.

Ama kişilerin örgütün üyesi olması durumunda, bu, Mursi'nin devrilmesinden bu yana Müslüman Kardeşler'i etkileyen ilk mahkeme kararı olacak.

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