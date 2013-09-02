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Dünya

Mursi ceza mahkemesine sevk edildi

Mısır'ın darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Mursi, ceza mahkemesine sevk edildi

02 Eylül 2013 12:27

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki olaylarda göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk edildi.

Mısır devlet televizyonunda yer alan habere göre, Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, "5 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde anayasa taslağını protesto eden göstericileri öldürmeye kışkırtmak" suçlamasıyla Mursi'nin ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.


Başsavcı Berekat'ın, aynı suçtan 14 kişinin daha ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdiği belirtildi.

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