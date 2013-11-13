Mursi: Beni darbeden önce kaçırdılar

Mısır’da ordu tarafından görevinden alındıktan sonra halkı şiddete sürüklemek ve ölümlere sebep olmak suçlarından ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayan eski devlet başkanı Muhammed Mursi, kaçırıldığı iddiasında bulundu.

Mursi,Temmuz ayı başında yapılan darbeden birkaç gün önce, Cumhuriyet Muhafızları tarafından kaçırıldığını ve bir donanma üssünde tutulduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdel Fettah el Sisi’nin emriyle 3 Temmuz’da görevden alınan Mursi’nin nerede olduğu, yargılanmaya başladığı güne kadar kesin değildi.

Darbe dönemi sona erdi

Mursi, halka yazdığı bir mektubu avukatı Muhammed Damati tarafından iletti. Televizyonda Mursi’nin mesajını okuyan Damati, eski devlet başkanının 3 Temmuz’dan önce zorla tutulduğunu belirtti ve meydan okudu.

AA'nın verdiği bilgiye göre Mursi, mesajında, “Darbeler dönemi sone ermiştir” derken, el Sisi’yi ihanetle suçladı. Mursi, “El-Sisi yeminine ihanet etti, orduyu siyasete bulaştırdı. Ümmete ihanet etti” ifadesini kullandı.

Savunma heyetiyle görüşen Mursi, "Hiç kimse dökülen kanlardan dolayı bağışlanmayacak, yaptıklarının karşılığını adaletli bir şekilde görecek" dedi.