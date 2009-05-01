Murray Roma'da elendi



Toprak kort sezonunun 2. önemli turnuvası Roma Masters'ta heyecan sürüyor. 1 numaralı seri başı Rafael Nadal, Roma'daki ilk maçını rahat kazandı. Turnuvanın ilk büyük sürprizi ise Andy Murray'nin elenmesi oldu.



Roma Masters Tenis Turnuvası’nda ilk turu ‘bay’ geçen dünyanın 1 numarası Rafael Nadal, ikinci turda karşısında İtalyan Andreas Seppi'yi buldu.



Geçen yıl sert kortta Nadal'ı yenen Seppi, maça da rakibinin servisini kırarak başladı. Ancak Nadal, yeteri kadar antrenman yapma şansı bulamasa da, toprak kortta ne kadar usta olduğunu bir kez daha gösterdi. Art arda oyunlar alan İspanyol raket, ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazandı ve tur atladı. Nadal böylece, toprak korttaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.



İki numaralı seri başı Roger Federer, sert servisleri ile tanınan Hırvat Ivo Karlovic'in karşısına çıktı. 2.08 boyundaki Karlovic, maç boyunca 15 aces atmasına karşın, her iki sette de birer kez servisinin kırılmasına engel olamadı. Setleri 6-4 kazanan Federer bir üst tura çıkan isim oldu.



Turnuvanın ilk büyük sürprizi, 4 numaralı seri başı Andy Murray'nin, elemelerden gelen Arjantinli Juan Monaco'ya elenmesi oldu. İlk seti 6-1 kazanan Murray, diğer setleri 6-3 ve 7-5 kaybetti.



Bu zeminde zorlanan Murray, son Monte Carlo Masters'ta, kariyerinde ilk kez toprak kortta yarı finale yükselmişti.



İki Fransız Richard Gasquet ve Jo-Wilfried Tsonga mücadelesinde ise gülen taraf iki set sonunda Gasquet oldu.



