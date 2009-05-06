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Spor

Murray 3 numaraya yükseldi

Andy Murray, 11 Mayıs'ta açıklanacak yeni dünya klasmanında 3 numara ilan edilecek olmanın mutluluğu içinde...

06 Mayıs 2009 03:00


Andy Murray, 11 Mayıs'ta açıklanacak yeni dünya klasmanında 3 numara ilan edilecek olmanın mutluluğu içinde. Murray, dünya sıralamasında ilk 3'e giren ilk Britanyalı tenisçi unvanını eline geçirecek. 

Novak Djokovic'in Roma Masters finalinde Rafael Nadal'a yenilmesiyle Andy Murray'nin dünya klasmanında 3 numaraya yükselmesi kesinleşti.

21 yaşındaki genç raket, 11 Mayıs'ta açıklanacak yeni sıralamada, Nadal ve Federer'in arkasına yerleşecek. Murray böylece, dünya klasmanında ilk 3'e giren ilk Britanyalı tenisçi ünvanını da eline geçirecek.

Daha önce Tim Henman ve Greg Rudedski, birer yıl boyunca 4. sırada yer almış; ancak her iki tenisçi de ilk 3'e girmeyi başaramamıştı. Kariyerinde henüz Grand Slam şampiyonluğu bulunmayan Murray, geçen yazdan bu yana büyük bir gelişim göstermiş ve kazandığı toplam turnuva sayısı 11'e ulaşmıştı.

Bu sezon 3 turnuva galibiyeti olan Murray ise, öncelikli hedefini sıralamada yükselmek değil; bu sezon kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu yaşamak olarak belirledi.

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