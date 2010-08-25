-MURİNEN TUR İÇİN UMUTLU HELSİNKİ (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş'ın rakibi olacak Finlandiya'nın HJK Helsinki'nin teknik direktörü Antti Murinen, tur için umutlu olduklarını söyledi. Murinen, Sonera Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, ''Sadece Avrupa'da değil, dünyada bilinen oyuncuları var. Buna rağmen pozitif düşünüyoruz. Rakibimiz güçlü olsa da bizim bu tür takımlara karşı iyi oynama özelliğimiz var. Tur için bizim de şansımız bulunuyor'' dedi. Finlandiyalı çalıştırıcı, oyuncularından Medo'nun sakatlığı nedeniyle yarın forma giymeyeceğini ifade ederek, ''Bu bizim için bir sıkıntı olacak. Quaresma'nın sağda, Guti'nin orta sahada ve Bobo'nun hücumda olması da ayrı bir sıkıntı yaşatacak. Ama rakibimizi geçerek play-off'a kalmak istiyoruz'' diye konuştu.