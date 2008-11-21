Mürettebattan savcılığa S.O.S mektubu

Yakıtı bitince korsan körfezinde 50 gündür mahsur kalan Mustafa Bey gemisinin insanlık dışı şartlarda yaşayan 20 mürettebatı, gönderdikleri mektupla yardım istedi.



UNICORN Safir Denizcilik ve Taşımacılık Şirketi’ne ait olduğu öne sürülen ‘M/V Mustafa Bey’ isimli Panama bandıralı gemi iddialara göre, Karaçi Limanı’ndan kalkıp, 27 Eylül’de çimento yüküyle Etiyopya’ya yakın Cibuti Limanı’na geldi. Ancak gemi borçlu olduğu için limana sokulmadı. Yakıtı biten M/V Mustafa Bey, 8’i Türk 12’si Pakistanlı 20 mürettebatıyla korsanların cirit attığı Yemen’le Somali arasındaki Aden Körfezi’nde mahsur kaldı. Gemi 50 gündür kurtarılmayı bekliyor.





Star gazetesinde yayımlanan habere ‘Mustafa Bey’ isimli geminin içerisinde bulunan 20 kişilik mürettabat balık yiyerek, yağmur suyu biriktirerek yaşam mücadelesi veriyor. Stoklarındaki ekmeklerin küflendiği görülen, fidyeci korsanların bile mağduriyetini fark ettiği ‘Mustafa Bey’ gemisinin personeli ateş yakarak soğukla da mücadele ediyor. 20 denizcinin tencereleri, yemek yedikleri kaşık ve çatalları da deterjanla yıkanmadığı için pislik içerisinde.



Savcılığa mektup gönderdiler



‘Mustafa Bey’ gemisi mürettabatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesi için bir de mektup hazırladı. Mektupta şunlara yer verildi: ‘Bizler 12 Pakistanlı 8 Türkiye vatandaşıyız. 50 gündür aç, susuzuz. Şirket tarafından terk edildik. Burada tamamen sağlıksız bir şekilde ölümü beklemekteyiz. Mevki olarak Cibuti-Somali arasında korsan bölgesinde beklemekteyiz. Şirket tarafından sürekli tehdit ediliyoruz.’



'Ölmeden bizi kurtarın'



‘Burada hiç kimse kuruş para alamadı. Geminin her yeri delik, hayati tehlikeyi olağanüstü yaşıyoruz. Herkeste hastalık baş gösterdi. Gemiyi böcek sardı. Yemeğimiz yok, psikolojimiz tamamen bitti. Türk yetkililerden bizi ölmeden, tükenmeden kurtarmasını istiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Ölüm tehdidi alıyoruz. Burada bize herhangi bir şey olursa bundan Unicorn şirketi ve geminin süvarisi Hüseyin Kukut sorumludur. Hepimiz insanız, hepimiz Türk’üz.’ ÖZKAN TAMİRAK (Star gazetesi)