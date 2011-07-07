Murdoch'un sonu mu geldi?

T24 - İngiltere'de telefon dinleme skandalının odağındaki News of the World gazetesi, milyarder işadamı Rupert Murdoch'un uluslararası medya imparatorluğunun İngiltere'deki ayağı olan News Corporation şirketinin çatısı altında.

Gazeteyi hedef alan telefon dinleme iddialarının soruşturulma süreci, İngiltere medyasını çok geniş çerçevede etkileyebilecek nitelikte.

Yakın zaman içinde Başbakan Cameron liderliğindeki koalisyon hükümeti, Murdoch'a bağlı News Corporation şirketinin İngiltere'de kurulu dijital uydu kanalı BSkyB'nin kontrolünü ele geçirme planlarına prensipte yeşil ışık yakmıştı.

BSkyB'nin kontrolünü ele geçirmesi durumunda, News Corporation İngiltere'de BBC dahil diğer tüm medya kuruluşlarını gelir açısından gölgede bırakan bir dev haline dönüşecek.

Şu an Rupert Murdoch'un şirketi, BSkyB hisselerinin sadece yüzde 39'una sahip.

Rakip medya kuruluşları ve muhalefetteki İşçi Partisi kanadı, BSkyB'nin tamamen Rupert Murdoch'un kontrolü altına girmesine uzun süredir karşı çıkıyor, News Corporation şirketinin aşırı güçlenmesinin İngiliz medyasında dengesizlik yaratacağını savunuyorlardı.

Muhafazakar Başbakan David Cameron liderliğindeki hükümet, Rupert Murdoch'un planlarına, BSkyB bünyesindeki haber kanalı Sky News'un bağımsız bir şirket olması kaydıyla onay verdiklerini söyleyerek, muhalefetin kaygılarını yatıştırmaya çalıştı.

Fakat kararı eleştiren çevreler, Sky News'un bağımsız bir şirket olmasına yönelik tavizin, göz boyamadan ibaret olduğunu ileri sürüyordu.

Şimdi kimi gözlemciler, hükümetin birkaç hafta içinde açıklaması beklenen ihalede BSkyB'nin Murdoch grubuna bağlanması olasılığının News of the World gazetesinde patlak veren skandal nedeniyle en azından gecikeceği görüşünde.

BBC'nin ekonomi editörü Robert Peston'ın aktardığına göre, Türkiye'deki RTÜK'ün İngiltere'de karşılığı olan OFCOM adlı medya denetim kurumunun, son skandal ardından, BSkyB'nin News Corporation ile birleşmesine müdahale etmesi artık daha büyük bir olasılık.

Robert Peston, artan müdahale riskinin BSkyB'nin ihalede fiyatının da artması anlamına geleceğini, dolayısıyla Murdoch grubunun BSkyB'yi satın almak için düğmeye basmadan önce News of the World gazetesini hedef alan iddialardan adlarını temize çıkartmak için bekleyeceklerini tahmin ediyor.

Muhabirimize göre News Corportion, gazetecilik itibarını zedeleyen iddialardan zarar görmeye devam ederse, BSkyB'yi satın alma planından da aynı hızda uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya.



BBC Türkçe





