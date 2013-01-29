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Dünya

Murdoch'tan Netanyahu'ya karikatür özürü

Rupert Murdoch, İngiltere'de sahibi olduğu Sunday Times gazetesinde yayımlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kızdıran karikatür nedeniyle özür diledi

29 Ocak 2013 09:05

Sunday Times'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan karikatür nedeniyle, gazetenin sahibi Rupert Murdoch özür diledi.
 
Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, İngiltere'de sahibi olduğu Sunday Times gazetesinde yayımlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kızdıran karikatür nedeniyle özür diledi.

Gazetenin karikatüristi Gerald Scarfe, Netanyahu'yu Filistinlilerin vücutlarının ve uzuvlarının sıkıştığı tuğla bir duvarı kanla örerken çizmiş, karikatürün altına ise "İsrail seçimleri. Barışı çimentolamak sürecek mi " diye yazmıştı.

İngiltere'de yaşayan Yahudiler, karikatürle ilgili Basın Şikayetleri Komisyonu'na başvurdu. İngiliz basını, Netanyahu ve Yahudilerin özellikle karikatürün Yahudi soykırımının kurbanlarının anıldığı günlerde basılmasından rahatsız olduklarını bildirdi.

Rupert Murdoch, bunun üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Gerald Scarfe, Sunday Times gazetesinin düşüncelerini hiçbir zaman yansıtmamıştır. Bu kaba ve hakaret içeren karikatür nedeniyle büyük bir özür borçluyuz" diye yazdı.

Sunday Times gazetesinin editörü Martin Ivans da Yahudi soykırımı kurbanlarının anısını aşağılamanın kendisinin ya da Sunday Times ile bağlantılı olan herhangi bir kişinin düşüneceği ve yapmak istediği son şey olduğunu açıkladı.

Gerald Scarfe, 1967 yılından bu yana Sunday Times gazetesinde siyasi olaylarla ilgili karikatürler çiziyor.

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