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Dünya

Murdoch'tan karikatür özrü

ABD'de medya devi Murdoch, New York Post'ta Başkan Barack Obama'yı şempanze olarak gösteren karikatür için özür diledi.

24 Şubat 2009 02:00

ABD'de medya devi Murdoch, New York Post'ta Başkan Barack Obama'yı şempanze olarak gösteren karikatür için özür diledi.

ABD'de medya devi Robert Murdoch, sahibi olduğu gazetelerden New York Post'ta geçen hafta yayımlanan ve Başkan Barack Obama'yı şempanze olarak gösteren karikatür için özür diledi.

News Corp medya imparatorluğunun sahibi Rupert Murdoch, aynı gazetede yayımladığı yazılı mesajda, "Birçok kişiyi inciten karikatürün yayımlanmasının 'yanlış' olduğunu" söyledi. Murdoch, "Bu karikatürden incinen, hatta hakarete uğradığını düşünen okurlardan bizzat özür diliyorum. Bütün okuyucularımıza büyük saygı duyuyoruz ve bundan sonra toplumumuzun duyarlılıklarına daha fazla itina göstereceğimize söz veriyorum" dedi.

NY Post'ta 18 Şubatta yayımlanan karikatür, ırkçı mesaj verdiği gerekçesiyle protesto edilmişti.

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