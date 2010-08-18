-MURDOCH'TAN CUMHURİYETÇİ PARTİYE REKOR BAĞIŞ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Dünyaca ünlü dev medya patronu, Avustralya doğumlu milyarder Rupert Murdoch, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye rekor miktarda bağışta bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yeralan haberde, ABD'de 2008 seçimlerinde ABD Başkanı Barack Obama için söylediği övgü dolu sözlere rağmen, Murdoch'un Cumhuriyetçi Parti'ye 1 milyon dolarlık bağışta bulunduğu belirtildi. Habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı olan ve vergi toplama işiyle görevli İç Gelir Hizmetleri adlı kuruma verilen bilgide, Murdoch'un sahibi bulunduğu News Corporation şirketinin, haziran ayında Cumhuriyetçi Yöneticiler Birliği'ne 1 milyon dolar bağışladığı kaydedildi. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhuriyetçi Yöneticiler Birliği (RGA), Cumhuriyetçi Parti ile bağlantısı bulunan eyalet valileriyle, bölgesel yöneticilerden oluşuyor. News Corporation şirketinden yapılan açıklamada, şirketin, Cumhuriyetçi Parti'yi, ''ticari faaliyetlerden yana bir gündem izlemesi'' nedeniyle desteklediği belirtildi. Murdoch'un Kasım ayındaki ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adaylarını desteklemek amacıyla yaptığı bağış, bir kişi veya organizasyon tarafından bir parti için şimdiye kadar yapılmış en büyük bağış olma özelliğini taşıyor. Guardian gazetesinin internet sitesinde yeralan haberde, Murdoch'un sahibi bulunduğu Fox News adlı televizyon haber kanalı ile New York Post ve Wall Street Journal gibi gazetelerin genel yayın yönetim kadroları vasıtasıyla Cumhuriyetçilere verdiği desteğe, bu son bağışla birlikte mali desteğin de eklenmiş olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Murdoch'un kendi "sanayi imparatorluğuna yardımcı olma ihtimali bulunan veya seçimlerden galip çıkacağına inandığı" politikacıları destekleme eğiliminde bulunduğu yorumunda bulunuldu. Murdoch, 2008'de Demokrat Parti içinde, ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayını belirlemek için yapılan seçimde Hillary Clinton'a karşı Obama'yı desteklemişti.