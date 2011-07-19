-MURDOCH'LAR SORULARI YANITLAYACAK LONDRA (A.A) - 19.07.2011 - İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle tepkilere neden olan medya patronu Rupert Murdoch ve Murdoch'ın "News Corporation" şirketinin Avrupa ayağının yönetim kurulu başkanı oğlu James Murdoch bugün parlamentonun Kültür, Medya ve Spor komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Komisyon toplantısının TSİ 16.30'da başlaması bekleniyor. İngiliz parlamenterlerin bugün skandala ilişkin sorularını yanıtlayacak bir diğer kişi de gazetenin eski editörlerinden ve News International şirketinin eski üst yöneticisi Rebekah Brooks olacak. Brooks geçen hafta görevinden istifa etmiş, hafta sonu ise gözaltında 9 saat sorgulandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Komisyon üyelerinin Murdoch'lara ve Brooks'a yönelteceği soruların başında, gazetenin yasa dışı telefon dinleyip dinlemediğinden haberleri olup olmadığı, bu yöntemin ne kadar yaygınlıkta gazetede kullanıldığı ve gazete çalışanlarının polisle ilişkisi geliyor. Bugün parlamentonun bir diğer komisyonu, İçişleri Komisyonu da dün ve önceki gün art arda görevlerinden istifa eden Londra Emniyet Müdürü Sir Paul Stephenson ve Yardımcısı John Yates'e sorular yöneltecek. Gazetenin eski muhabir ve editörlerinin bazı polis memurlarına bilgi için para verdiği ve yakın ilişkisi iddiası gündemde bulunuyor. Polis-medya ilişkisi de bugün parlamentoda masaya yatırılacak. İngiltere'de Parlamento komisyonlarının yaptırım gücü bulunmuyor. Kişiler burada verecekleri ifadeler öncesi yemin etmiyor ve ifadeleri sonucu herhangi bir cezai işleme tabi tutulmuyor. Ancak özellikle Murdoch'ların bugün komisyondaki sözleri, ülkede ayrıca yürütülecek bağımsız soruşturma ve İngiltere'de bundan sonraki iş ilişkileri açısından önem taşıyor. Bu arada, İngiliz parlamentosunun yarın Başbakan David Cameron başkanlığında, bugün komisyonlarda görüşülecekleri masaya yatırması bekleniyor. Dolayısıyla bugün yaz tatiline girmesi beklenen parlamento kapanmayacak, yarın da açık olacak.