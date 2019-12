-MURDOCH'LAR İFADE VERDİ LONDRA (A.A) - 19.07.2011 - Dünyanın en büyük medya patronlarından biri olan, "News Corporation" şirketinin üst yöneticisi (CEO) ve sahibi Rupert Murdoch, telekulak skandalından kendisinin sorumlu olmadığını söyleyerek, "Bundan, güvendiğim ya da belki onların güvendiği insanlar sorumlu" dedi. İngiltere'de yaklaşık 15 gündür gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden, Murdoch'ın sahibi olduğu ve kapatılan "News of the World" gazetesinin neden olduğu telekulak skandalı bugün parlamentonun gündemindeydi. 80 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch ve sahibi olduğu "News Corporation" şirketinin İngiltere ayağının sorumlusu ve yönetim kurulu başkanı oğlu James Murdoch, İngiliz Parlamentosunun Kültür, Medya ve Spor Komisyonu üyelerinin skandala ilişkin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 3 saat süren ve farklı siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan komisyonun toplantısında Rupert Murdoch, "hayatının ve kariyerinin en aciz gününü yaşadığını" söylediği ifadesinde, özellikle gazetenin eski çalışanları ve şirketinden kimlerin telefon dinlemeden haberi olduğu sorularına, duraksayarak, düşünerek ve kısa cevap verdi. "News of the World" gazetesinin News Corporation şirketinin yüzde 1'inden fazlasını oluşturduğunu belirten Rupert Murdoch, "skandalın boyutlarını bilmediğini" ve Amerika'daki yatırımlarına fazla odaklandığı için gazetede yaşananları gözden kaçırdığını savundu. Şirketin üst düzey yöneticilerinin telekulak skandalından haberdar olduklarına dair bir kanıtın bulunmadığını kaydeden Murdoch, 9 yıl önce öldürülen Milly Dowler'ın cep telefonuna bırakılan sesli mesajların dinlendiğini öğrendikten sonra "utanç, şaşkınlık ve şok" yaşadığını söyledi. Dowler'ın telefonlarının dinlendiğini 2 hafta önce öğrendiğini belirten Rupert Murdoch, "News of the World gazetesini duyduğumuz utançtan dolayı kapattık ve tüm yönetim kurulu bu kararı aldı" dedi. Rupert Murdoch, bir milletvekilinin "Bu fiyaskodan sorumlu musunuz?" sorusuna, "Bundan sorumlu değilim. Benim güvendiğim ya da belki onların güvendiği insanlar sorumlu" yanıtını verdi. Murdoch, BSkyB ihalesinden telekulak skandalından oluşan tepki nedeniyle vazgeçtiklerini de söyledi. Medya patronu, komisyon soruşturmasının sonunda okuduğu açıklamasında ise, "Olanlardan dolayı üzgünüz. Tüm kurbanlardan özür diliyoruz. Ancak olanları geri alamayız ve özür dilemek yeterli değil, her şey yoluna sokulmalı" dedi. -"YENİ BİR PAZAR GAZETESİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"- Rupert Murdoch'ın oğlu James Murdoch ise, telekulak skandalının mağdurlarından özür diledi ve bundan büyük pişmanlık duyduklarını ifade etti. Yaşananların "News Corporation" şirketinin takip etmeye çalıştığı standartlara yakışmadığını kaydeden James Murdoch, skandal iddialarının ardından şirketin süratle elinden geleni yaptığını söyledi. James Murdoch, News of the World gazetesinin eski muhabirlerinin davranışlarının gazeteyi "lekelediğini" ifade etti. Murdoch, gazeteyle ilgili yasa dışı telefon dinleme olayının "yanlış" olduğunu kaydederek, sorumluluğu kabul ettiklerini ve tazminat ödeyeceklerini söyledi. James Murdoch ayrıca, gazetenin üst düzey çalışanlarının yasa dışı telefon dinlendiğini bildiklerine dair hiçbir kanıt olmadığını savundu. Murdoch, News of the World'ün kapatılmasının ardından yeni bir pazar gazetesi açmayı şimdilik düşünmediklerini de sözlerine ekledi. Murdoch'lar komisyonda ifade verirken, bir protestocunun içinde beyaz köpüğün bulunduğu bir tabakla Rupert Murdoch'a yöneldiği görüldü. Rupert Murdoch'ın arkasında oturan eşi Wendi Deng, protestocuya tokat atarak müdahale etti ve polis protestocuyu odadan çıkararak, gözaltına aldı. Murdoch olayda yaralanmazken, yaklaşık 15 dakika ara verilen komisyon soruşturmasına devam edildi. Komisyon soruşturması yeniden başladığında Rupert Murdoch'ın olayda kirlenen ceketini çıkardığı görüldü.