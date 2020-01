Murdoch'ın iki eski editörü telekulaktan yargılanacak

İngiltere'de medya kralı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu gazetelerin eski iki editörü, telekulak davasından yargılanacak. Başbakan Cameron'ın medya danışmanlığını da yapan Andy Coulson ile Rebekah Brooks hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gözlemciler, Cameron ve partisi hakkında zorlu bir sürecin başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Zaman'ın haberine göre, İngiltere kamuoyunda 'Telekulak' davası olarak bilinen Rupert Murdoch'a ait gazetelerin karıştığı kanunsuz telefon dinleme, polise rüşvet verme, özel hayatın gizliliğini ihlal soruşturması tamamlandı. İddianameyi bitiren Kraliyet Başsavcılığı, aralarında Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson ile News International şirketinin eski yöneticisi Rebekah Brooks'un da yer aldığı 8 kişiyi suçlu buldu. 19 ayrı suçla ilgili soruşturma sonunda, dosyadaki fiillerin suç niteliği taşıdıklarına hükmeden savcılık, Murdoch şirketlerinde görev yapan sekiz gazetecinin 2000 yılı Ekim ayından, 2006 yılı Ağustos ayına kadar 600'e yakın insanı mağdur ettiğini açıkladı.

Soruşturma sonunda 8 kişinin skandala ilişkin 19 suçla yargılanmasına karar verilirken, Brooks ve Coulson hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Coulson ile Brooks'un yanı sıra yargılanacak kişiler arasında, "News of the World" gazetesinin eski çalışanları Stuart Kuttner, Greg Miskiw, Neville Thurlbeck, James Weatherup, Ian Edmondson ile özel müfettiş Glenn Mulcaire de bulunuyor. Murdoch, skandalın ortaya çıkmasından sonra News of the World gazetesini kapatmış, milyarlarca dolarlık ihalelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

İddianamenin kesinleşmesinden sonra Rebekah Brooks bir açıklama yayınlayarak 'çok üzgün ve öfkeli' olduğunu söyledi. Kariyerini suça karşı mücadeleye ve mağdurları korumaya adamış bir gazeteci olduğunu savunan Brooks, bilgisi ve yetkisi haricinde cereyan eden hadiselerle suçlandığını ifade etti. Telekulak skandalı ile mağdur edilen isimler arasında eski içişleri bakanları David Blunkett, Charles Clarke, Tessa Jowell, sanatçı Jude Law, Sienna Miller, Angelina Jolie, Brad Pitt, futbol camiasından Sven-Goran Eriksson, Wayne Rooney, cesedi kaybolduktan 6 ay sonra bulunan genç kız Milly Dowler'ın ailesi de bulunuyor. Polis, soruşturma kapsamında tespit edilen potansiyel mağdur sayısının 4775 kişiyi bulduğunu kaydetti. Telekulak skandalı kapsamında yürütülen iki ayrı operasyonda içlerinde 56 gazetecinin de olduğu 65 kişi gözaltına alınmış ardından yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 14 Haziran'da ifade veren Başbakan David Cameron'a, Brooks ile açığa çıkan kuvvetli dostluk ve seçim desteği mesajları sorulmuştu. Cameron, ifade sonrası soruşturmanın politikacılar, polisler ve gazetecilerin konumlarını gözden geçirmek için fırsat olduğunu açıklamıştı.

İddianamenin açıklanmasından sonra Başbakan David Cameron ve Muhafazakâr Parti için zor bir dönem başlayacak. Önümüzdeki aylarda sürekli gündemde olacak yargılama nedeniyle başbakanın ciddi bir kredibilite kaybı yaşaması muhtemel görünüyor. Coulson'u 2007'de partinin iletişim danışmanlığına getiren, ardından da 2010'da başbakanlığa taşıyan Cameron'u 2015'te yapılması planlananan genel seçimler öncesinde zorlu bir süreç bekliyor.