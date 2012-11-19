Murdoch'ın attığı tweet başına dert oldu!

Küresel medya devi News International'ın patronu Rupert Murdoch'ın İsrail'in Gazze operasyonuyla ilgili Tweet'i başına bela oldu. Murdoch, "Yahudilere ait medya"yı operasyonla ilgili haberleri nedeniyle eleştirdiği tweet yüzünden özür dilemek zorunda kaldı.

Murdoch dün yazdığı tweet'te, "Neden Yahudilere ait medya kuruluşları her krizde bu kadar İsrail karşıtı bir tavır sergiliyor?" dedi.

Ancak asıl amacı sol görüşlü olduğunu iddia ettiği medya kuruluşlarını eleştirmek ve ABD'li sağcıların İsrail'e destek vermesini sağlamak olan tweet, Murdoch'ın anti-Semitizm yaptığı gerekçesiyle ağır eleştirilere neden oldu.

Eleştiriler nedeniyle geri adım atmak zorunda kalan Murdoch, "'Yahudilere ait medya' [sözü], Yahudi muhabirlerle bağlantılandırılarak çok eleştirildi. Ben böyle görmüyorum ama yine de özür dilerim" diye ikinci bir tweet daha yazdı.

Hedef New York Times mı?

Murdoch'ın sahibi olduğu ve geçtiğimiz yıl telekulak skandalları nedeniyle zor günler geçiren News International, ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal ile İngiltere'de The Times, The Sun gibi çok satan gazeteleri şemsiyesi altında topluyor.

Murdoch daha önce de ikisi de "Yahudilere ait" olmayan Associated Press haber ajansı ile CNN televizyonunu İsrail-Gazze gerginliğinde taraflı yayın yaptıkları için eleştirmişti.

Murdoch'ın son tweet'inin hedefinin ise Yahudi Sulzberger ailesine ait olan New York Times olduğu öne sürüldü.