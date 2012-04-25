Murdoch'a politikacılarla ilişkileri sorulacak

İngiltere'de telekulak soruşturması kapsamında bugün medya imparatoru Rupert Murdoch ifade verecek. Murdoch'a üst düzey politikacılarla ilişkileri sorulucak. James Murdoch'un ifadesi sonrasında ise, Kültür Bakanı Jeremy Hunt'ın istifası istendi.



İngiltere'de kapatılan News of the World gazetesinin haber elde etmek için sık sık telefon dinlettiğinin ortaya çıkması nedeniyle başlayan soruşturma kapsamında medya imparatoru 81 yaşındaki Rupert Murdoch iki gün boyunca ifade verecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leveson soruşturması kapsamında ifade verecek Murdoch'a İngiltere'deki üst düzey politikacılarla ilişkilerinin sorulması bekleniyor.

"Telekulak skandalı" kapsamında geçtiğimiz yıl temmuz ayında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rupert Murdoch, ilk defa kamuoyunun karşısına çıkıyor. Murdoch, milletvekillerine yaptığı açıklamada, İngiltere'de 2010 yılındaki genel seçimlerin hemen sonrasında Başbakan David Cameron'la görüştüğünü itiraf etmişti.



Kültür Bakanı'na istifa çağrısı



Medya devi Rupert Murdoch'a ait "News Corporation" şirketinin İngiltere'deki ayağı "News International"ın yöneticiliğini geçtiğimiz ay bırakmak zorunda kalan James Murdoch ise, Leveson soruşturması kapsamında dün ifade verdi. 39 yaşındaki Murdoch'un dünkü ifadesine Başbakan David Cameron hükümetinde kültür bakanı olarak görev yapan Jeremy Hunt'la ilgili sözleri damga vurdu.

Kültür Bakanı Hunt'ın İngiltere'deki dijital uydu kanalı BSkyB'nin tamamının Rupert Murdoch'un News Corporation şirketi tarafından satın alınmasını desteklediği ortaya çıkmıştı.

James Murdoch'un ifadesi sonrasında ana muhalefet İşçi Partisi, Kültür Bakanı Jeremy Hunt'ın istifasını istedi.



'Telekulak'tan haberim olmadı'



Dün ifade veren James Murdoch telekulak skandalından haberi olmadığını iddia etmişti. Kapatılan News of the World gazetesini okumadığını iddia eden Murdoch, ""Yasadışı telefon dinleme yönteminin uygulandığının belirtildiği elektronik postaları görmedim" dedi.