Murdoch'a hükümetlerden 'iyilik' isteyip istemediği soruldu

Dünya medya devi Rupert Murdoch, İngiltere'de medyanın iş dünyası ve siyasetle ilişkilerini inceleyen bağımsız soruşturma komisyonuna ifade verdi. İngiliz hükümetlerinden kendisi için 'iyilik' isteyip istemediği sorulan Murdoch, "Hiçbir başbakandan işlerimle ilgili bir talepte bulunmadım" dedi.



Zaman'da yer alan habere göre, medya devi Rupert Murdoch, İngiltere'de patlak veren telekulak skandalının ardından bağımsız soruşturma komisyonuna ifade verdi. 81 yaşındaki medya patronu, hükümetlerden kendisi için 'iyilik' isteyip istemediği soruları karşısında ter döktü. Murdoch, 1981'de İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'ın kendisinden hiçbir şey istemediğini belirtirken "Ben de hiçbir başbakandan işlerimle ilgili talepte bulunmadım" dedi.

Rupert Murdoch, gazetelerini hiçbir zaman ticarî faaliyetlerini geliştirmek için kullanmadığını savundu. Eski başbakan Tony Blair ile ilişkileri hakkında, "Blair, 10 yıl başbakan olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Blair'den herhangi bir şey talebinde bulunmadım ve herhangi bir şey almadım" dedi.

Yüzde 39'una sahip olduğu dijital uydu platformu BSkyB'nin ihale teklifi konusunu da mevcut Başbakan David Cameron'la hiç görüşmediğini söyledi. Rupert Murdoch, "Politikacılar sıkça herhangi bir konuda siyasî düşüncemin ne olduğunu soruyor. Ben de onlara, 'Ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsanız Sun gazetesinin editörlerini okuyun' diye cevap veriyorum" diyerek İngiliz siyasetine yönelik mesajlarını Sun gazetesi aracılığıyla verdiğine işaret etti.

Murdoch, sahip olduğu gazetelerin telekulak yapmak için özel dedektif kiralamalarına ilişkin bir soruyu ise "tembellik ve işgüzarlık" olarak nitelendirerek alaycı bir cevap verdi.

Soruşturma kapsamında önceki gün de Rupert Murdoch'ın oğlu James Murdoch ifade vermişti. Oğul Murdoch'ın ifadeleri ve açıkladığı e-postalar, Başbakan David Cameron'ı zor durumda bıraktı. Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation şirketine ait e-postalar, Kültür Bakanı Jeremy Hunt'ın danışmanlarının BSkyB ihalesi teklifi sürecinde bakanın konuya ilişkin olumlu tavrını aktaran yazışmalar yaptığını ortaya koydu.

Başbakan Cameron dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, bakanını savunurken, anamuhalefet İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ise Hunt'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Hunt istifa çağrılarını reddederken, danışmanı Adam Smith görevinden ayrıldı. Murdoch'ın İngiltere'deki gazetelerinin, aralarında sanatçı, siyasetçi, futbolcu, Kraliyet mensubunun da bulunduğu binlerce kişiyi gizlice dinlediği ortaya çıkmıştı. Rupert Murdoch geçen yıl, telekulak skandalının ardından BSkyB'nin tamamını satın alma girişiminden vazgeçmiş, ihale teklifini geri çekmek zorunda kalmıştı. Skandal nedeniyle şimdiye kadar çok sayıda gazeteci gözaltına alınmıştı. Murdoch'lar İngiltere'de Times, Sunday Times, Sun, Sun on Sunday gazetelerinin yanı sıra şifreli kanal BSkyB dijital uydu platformunun yüzde 39'unun sahibi.



