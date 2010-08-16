Murdoch, paralı dijital gazete çıkarıyor

T24

Projenin bütçesi

Haftalık 4 $

Los Angeles Times'ın haberine göre, büyük medya şirketlerinden birinin daha okuyucu kitlesi oluşturmak için, iPed gibi teknolojik aletleri kullanarak yaptığı bu son atılımla, kısa ve hareketli hikayeler sunarak New York Post'un okuyucu üzerindeki himayesini kontrol etmeye çalışıyor.News Corporation Yönetim Müdürü Rupert Murdoch da bu fikirler yola çıkarak yeni bir dijital gazete için kapsamlı bir plan geliştirdi: Okuyucunun seçimine göre önceden ödenmiş içeriklerle ilgili iPed gibi cep bilgisayarlarına ve telefonlarına haber yayını yapılacak.New York Times, USA Today ve bunun gibi diğer ulusal basın kuruluşlarıyla yarışmak için yapılan bu proje sayesinde, okuyucunun ilgisini çekebilecek ilginç elektronik aletleri kullanarak, gazetenin satışında artış yakalanması planlanıyor. Daha önce iPed'İn dinleyicilerin müzik dinleme zevkini değiştirdiği gibi, bu gelişme de iPed'in haber okuma alışkanlıklarını değiştireceğe benziyor.79 yaşındaki Murdoch'un söylediğine göre, "Artık haber okuyan genç insanlar olacak". Ayrıca Murdoch, gelecek planlarıyla ilgili "Haberlerin sunulması oyununda ciddi bir değişiklik yaratacağız" diye ekliyor.Bu proje için News Corporation'ın milyonlarca dolar yatırım yapması bekleniyor. Planı bilen ve takip eden bir çalışanın söylediğine göre, bu iş için düzinelerce operatör ve editör gerekiyor; fakat henüz bunun bütçesi belirlenmemiş.Dijital baskı iPad'de ve diğer aletlerde bir uygulama şeklinde bulunacak.Medya analiz uzmanı Edward J. Atorino da, bunun gazetelerin hayatta kalabilmek için aradıkları yöntemlerden biri olduğunu söylüyor.Murdoch, okuyucu kitlesi yaratmaya ve dijital platformlarda gelir elde etmeye her gün biraz daha fazla odaklanıyor. Wall Street Journal'ın iPed'e gelecek haberleri için haftalık 4$'lık bir abonelik ücreti alacak.