Rupert Murdoch, Başbakan Erdoğan'la görüştü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan News Corp’un sahibi medya devi Rupert Murdoch’u Ankara’da Başbakanlık’ta kabul etti. Başbakanlık internet sitesinden de duyurulan görüşme medya kulislerini de hareketlendirdi.

Rupert Murdoch’un ATV Sabah gurubunun satışıyla yakından ilgilendiği konuşuluyordu.

'Yatırımlarımızı artırmayı arzuluyoruz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Rupert Murdoch’ın, görüşmede, medya sektörü açısından Türkiye’yi önemli bir ülke olarak gördüklerini ve yatırımlarını artırmayı arzuladıklarını söylediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Murdoch, Başbakan Erdoğan tarafından kabulünde, Türkiye’de 5 yıldan beri faaliyet gösterdiğine değinerek, programlarını daha da artırmak istediklerini ifade etti.

Murdoch’ın, medya sektörü açısından Türkiye’yi önemli bir ülke olarak gördüklerini ve buradaki yatırımlarını artırmayı arzuladıklarını kaydettiği belirtildi.

Murdoch'un elindeki kitap

Murdoch'ın, Başbakanlığ'a elinde İngiliz yazar Jack Philby ya da bilinen diğer ismiyle Şeyh Abdullah'a ait, 1933 yılın basılan "The Empty Quarter" isimli kitapla gelmesi dikkat çekti.

Arkeolog ve gezgin olan Philby, bu kitapta Arap Yarımadası'nın Rub'ul Hali (Boş Bölge) denilen en ıssız bölgesini keşif çalışmaları sırasında, rehberlerinin kendisine anlattığı bilgileri paylaşıyor.

Philby, keşif çalışmaları sırasında rehberlerinin kendisine, Gökten yağan taşlarla yok olan Ubar kenti'nden bahsettiklerini, kervanına ait bir çok devenin kaybı pahasına bu yere 1932'de ulaşmayı başardığını anlatır. Bu yönde ifadelerin Kuran'da de sık sık geçtiği biliniyor.

Batı kaynaklı haritalarda 'Wabar' diye isimlendirilen bu yere ulaşıldığında, manzara oldukça hâyal kırıklığına neden olur. İnsan eliyle yapılmış herhangi bir kalıntı yoktur. Kahverengimsi sarı renkli kumlar arasında yalnızca iki adet oldukça sığ çöküntü ve bunlar çevresinde bir dizi koyu renkli döküntü etrafa saçılmış durumdadır.

"Wabar", "saplanmış, batmış" anlamına geliyor.

Bu bölge dünyaya ilk kez Philby tarafından tanıtıldı. Bedevilerin "El Hadida" adını verdikleri, bölgenin ismi Arapça'da demir anlamına geliyor.