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Dünya

Murdoch: Bazı gazetelerim dijital çağda zor direniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation’ın Avustralyalı patronu Rupert Murdoch dijital çağda bazı gazetelerinin zorlandığını söyledi

16 Kasım 2017 14:26

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation’ın Avustralyalı patronu Rupert Murdoch dijital çağda bazı gazetelerinin zorlandığını söyledi.
Murdoch, Times, Australian ve Wall Street Journal gazetelerinin başarılı olmalarına karşın yayın hayatına devam etmelerinin giderek zorlaştığının altını çizdi.
News Corporation’ın yıllık genel kurulunda gazete imparatorluğunu genişletmeyi düşünmediklerini vurgulayan Murdoch, dijital reklamcılık basılı medyaya ciddi zararlar verdiğini ve bazı gazetelerinin zor ayakta durduğunu aktardı.
Avustralyalı 86 yaşındaki medya patronu, \"Yeni gazete almayı düşünmüyoruz; zaten var olan gazeteleri ayakta tutmakla uğraşıyoruz\" dedi.
Los Angeles’ta gerçekleşen yıllık toplantıda konuşan Murdoch, şirketin CEO’su Robert Thomson’u Google ve Facebook gibi dijital devlere şirketin içeriğine ücretsiz erişim sağlayarak kafa tutması sebebiyle takdir etti.
News Corporation çatısı altında Avustralya gazeteleri Daily Telegraph, Herald Sun ve Courier Mail, ayrıca New York Post ve İngiltere’deki The Sun gazetesi bulunuyor.
Medya kuruluşunun 26. yıllık genel kurulunda Murdoch ve iki oğlu yönetim kuruluna tekrar seçilirken, bu durum Fox News haber biriminin karşı karşıya olduğu yüksek maliyetli cinsel taciz davalarına rağmen kurulun Murdoch ailesini desteklediği şeklinde değerlendiriliyor. (Fotoğraflı)

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