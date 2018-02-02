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Spor

Murat'tan Altay'a büyük katkı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına odaklanan Altay'da stoper Murat Türkkan, attığı kafa golleriyle takımına katkı sağlıyor

02 Şubat 2018 17:12

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına odaklanan Altay\'da stoper Murat Türkkan, attığı kafa golleriyle takımına katkı sağlıyor. 
Geçen sezon devre arasında Kastamonuspor 1966\'dan transfer edilen deneyimli savunmacı, siyah-beyazlı formayla attığı 4 golü de kafa vuruşlarıyla gerçekleştirdi. Geçen yıl Karacabey Birlikspor ve Çorum Belediyespor filelerini birer kez havalandıran 34 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon SBS İnşaat Kırklarelispor ve son olarak Kahramanmaraşspor ağlarını sarstı.
Altay, Murat Türkkan\'ın gol attığı 4 maçın 3\'ünü kazanırken, 1\'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir göreve geldikten sonra Pendikspor, Gümüşhanespor (D), Zonguldak Kömürspor (D) ve Kahramanmaraşspor randevularında ilk 11\'de görev alan Murat, genç teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girdi. 
Öte yandan kanat oyuncusu Doğan Karakuş, Alsancak Kordon\'da takım arkadaşlarına moral kahvaltısı düzenledi. Altay, yarın havayoluyla Şanlıurfa\'ya hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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