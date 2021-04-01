Muratpaşa Belediyesi, HES kodlu anahtarlık dağıtıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, vatandaşlar için tasarladığı HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyor. Semt pazarları ve sabit noktalarda kurulan stantlarda, belediyenin geliştirdiği yazılımla HES kodları yeniden kare kod haline getiriliyor, kağıda basılıp anahtarlıkların içine yerleştiriliyor

Risk haritasında çok riskli iller arasına giden Antalya’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart’ta aldığı kararla HES kodu uygulamasını genişletti. Alınan kararla semt pazarlarından berber, kuaför ve güzellik salonlarına, nikah ve düğün salonlarından hamam, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, kütüphane, spor salonları gibi bir çok noktada HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu oldu.

Alışveriş merkezleriyle kamu kurum ve kuruluşları da listeye eklenince Antalya’da adım atılan her noktada HES kodu uygulaması zorunlu hale geldi ve Muratpaşa Belediyesi, kontroller sırasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için HES kodlu pratik anahtarlık tasarladı. HES kodları, belediyenin geliştirdiği bilgisayar yazılımı sayesinde anahtarlığın içine sığabilecek şekilde kare kod haline getiriliyor ve çıktıları alınıp anahtarlıkların içine yerleştirilecek vatandaşlara teslim ediliyor.





