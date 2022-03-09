Muratoğlu’ndan Bahçeli’ye: Yaşıtlarının saatlerce kuyrukta beklemesi, yiyecek alacak parayı ancak denkleştirmesi hiç mi zoruna gitmedi?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tartışma yaratan, “Yağsız yemek olur, yarınsız vatan olmaz” ifadesine tepki gösterdi. Bahçeli’nin önceki söylemlerinden hatırlatmalar yapan Muratoğlu, “Peki, yağ gibi temel bir besini halkına tedarik edemeyen ülkenin yarını olur mu? Bak onu söylemedi. Yaşıtlarının saatlerce kuyrukta beklemesi, yiyecek alacak parayı ancak denkleştirmesi hiç mi zoruna gitmedi?” diye sordu.

Bahçeli’nin “askıda ekmek” projesini hatırlatan Muratoğlu, “İnsanların neden ekmek bile alamadıklarını sorgulamadı! Bunlara mı kafa yoracaktı? Una zam gelsin, maya zamlansın; su, elektrik, doğalgaz, işçilik, sigorta, vergi derken maliyetler artsın. Gelirler aynı kalsın hatta azalsın. Ne var ki, çare nefis… Zengin olanlar fakirlere ekmek alsın! Çok rica ediyorum, biraz sokağa çıkıp etrafına baksın… Esnafla iki laflasın… Bu işin böyle çözülemeyeceğini artık anlasın!” diye tepki gösterdi.

Muratoğlu, “Araba benzinsiz, cüzdan parasız, millet işsiz… Keşke bununla bitse… Ormanlar ağaçsız, dereler susuz, tarlalar ekinsiz hale geldi. Aslında yarınlar yok edildi. Niyeyse bu konulara girmeyi pek tercih etmedi. Peki gerçekten görmüyor mu yaşanan sefaleti? Benden naçizane bir öneri… Koltuğu bırakınca da kimse ölmüyor Sayın Bahçeli!” ifadelerini kullandı.

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