Sözcü yazarı Muratoğlu: İnsanların 10 puan yükselen faizlere karşın halen Türk Lirası'ndan kaçıp dövize koşmasının gerçek sebebi sadece ekonomi değil ki, saray sakini!

Sözcü’nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında Türkiye’nin ekonomisine ve Merkez Bankası'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Eğer bir ülkede tasarruf ve yatırım birikimi başka bir para birimi üzerine kuruluyor ise o ülke ekonomisinin başı ciddi anlamda derttedir. Hele faizler artıyorken bu durum yaşanıyorsa sorun katmerlidir” diyen Muratoğlu, “Bizim Merkez Bankası, kendi bastığı paranın faizini bırakıp hamle yapmak için başka bir merkez bankasının bastığı paranın durumu ile uğraşıyorsa emin olun faiz oranlarından çok daha büyük problemimiz vardır” sözlerini kaydetti.

Muratoğlu, “Neden insanlar 10 puan yükselen faizlere karşın halen Türk Lirası'ndan kaçıp dövize koşmaktadır? Gerçek sebebi sadece ekonomi değil ki… Saray sakini!” görüşünü ifade etti.

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