İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan basılan “Ezidiler - Kara Kitap Kara Talih” adlı kitabın önsözünü yazan Murathan Mungan, “İnsan olmayı unutarak politika yapılmaz, vicdanınızı unutarak politika yapamazsınız” dedi.

Yazar Murathan Mungan, “Ezidiler-Kara Kitap Kara Talih” kitabının tanıtım konuşmasına Ezidiler'in her dönemde benzer kıyımlara uğradıkları söyledi.

“Biz neden kendi tarihimizi, birlikte yaşadığımız insanları bu kadar az tanıyoruz?” diye soran Mungan, Ezidilik meselesinin birçok açıdan Türkiye belleğinin turnusol kâğıdı olduğunu söyledi. Osmanlı döneminde Sünni İslam’ın yayılmacı tavrı ve sonrasında devletleşme politikalarıyla, Ezidilerin hep baskı altında tutulduğuna dikkat çeken Mungan, Türkiye’de yaşayan Ezidilerin ‘90’lı yıllara kadar nüfus cüzdanlarında din hanesinin boş bırakıldığını aktardı ve inançlarının “şeytana tapıyorlar” denilerek aşağılandığını vurguladı.

‘Resmi tarihten işimize geleni alıyoruz’

Aslı Uluşahin’in Cumhuriyet’teki haberine göre, Mungan, “Resmi tarih, açık büfeden tabağımıza uygun parçaları seçmenizi sağlar. İşimize geleni alırız. Bu da her konuda hakiki bilgilere ulaşmamızı engeller” derken, bugün IŞİD terörüne şaşıranların, bölgenin kültürel soyaçekimine baktıklarında, benzer acılar göreceklerini anlattı.

‘İnsan olmayı unutarak politika yapılmaz’

Murathan Mungan, “Ret ve inkâr kültüründe yaşayan, büyümemiş ergen çocuklar olarak yüzleşme korkusu çeken toplumumuzun, şimdi kaçamayacağı zalimlik resimleriyle karşılaştığını" söylerken, “kimseyle savaşmamış, kimseyi göçe zorlamamış, kimseyi köle yapıp pazarlarda satmamış” Ezidiler üzerinden politika yapılmasını da eleştirdi. Mungan, “İnsan olmayı unutarak politika yapılmaz, vicdanınızı unutarak politika yapamazsınız” dedi.

* Bilgi Üniversitesi Yayınları’nca basılan “Ezidiler - Kara Kitap Kara Talih” Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Amed Gökçen tarafından yazıldı. Kitaptaki fotoğraflar ise fotoğraf sanatçısı Saner Şen’e ait.