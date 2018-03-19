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Spor

Muratbey Uşak'ta umutlar azalıyor

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan son anlarda 83-79'luk skorla alan Muratbey Uşak'ta kümede kalma umutları azalıyor

19 Mart 2018 15:12

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde art arda 5\'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan son anlarda 83-79\'luk skorla alan Muratbey Uşak\'ta kümede kalma umutları azalıyor. 
Bu sezon 21 haftada 4 galibiyet alarak ligin en az kazanan takımı olan son sıradaki kırmızı-siyahlılar, kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisine düştü. Önemli bir yara aldıklarını söyleyen başantrenör Aziz Bekir, \"Bu kaybı telafi etmek için artık ekstra galibiyetler almamız şart. Bu hafta deplasmanda Banvit\'i mutlaka yenmeliyiz\" dedi.
 

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