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Spor

Muratbey Uşak'ta Genel Menajer Erdoğan da bıraktı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ozan Bulkaz'ın istifa ettiği son sıradaki Muratbey Uşak'ta Bulkaz'la birlikte 16 yıldır takımda görev yapan Genel Menajer Fatihhan Erdoğan da ayrıldı

19 Aralık 2017 18:04

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Antrenör Ozan Bulkaz\'ın istifa ettiği son sıradaki Muratbey Uşak\'ta Bulkaz\'la birlikte 16 yıldır takımda görev yapan Genel Menajer Fatihhan Erdoğan da ayrıldı.
Amatör kategoriden itibaren birlikte çalışan ikiliden Erdoğan, istifa açıklamasında, \"Uşak basketbol takımına Ozan Bulkaz\'la birlikte 16 yıldır hizmet verdik. Koçla birlikte çıktığımız bu yolda Ozan Bulkaz\'ın ayrılması ile yeni gelecek ekibin daha rahat çalışması için bugün itibari ile görevimden istifa ettiğimi belirtmek isterim. Başta basketbolsever Uşak halkına, beraber çalıştığımız yönetici, sporcu, teknik ekibe çok teşekkür ederim. Küçük şehirden büyük başarılara imza attık. Bundan sonra seyircisi olarak desteklemeye devam edeceğim Muratbey Uşak takımına başarılar dilerim\" ifadeleri yer aldı.

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