Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz, takımdan memnun

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi öncesinde Antalya\'daki ilk etap kampını tamamlayan Muratbey Uşak\'ta Antrenör Ozan Bulkaz, yeni kurulan kadronun performansından çok memnun olduğunu söyledi. Kırmızı beyazlı ekip 11 transfer yaparak takımı yenilirken, Bulkaz \"Oyuncuların istekleri ve takım olgusuna katkıları müthiş. Yabancı oyunculardan tam da beklediğimiz verimi alıyoruz\" dedi.

Bu sezon geçen yıldan farklı olarak yerli oyuncular Şafak, Tayfun, Mutlu Akpınar, Mutlu Demir, Murat Kozan\'ın takıma katkısının daha fazla olacağını belirten Ozan Bulkaz, \"Eskişehir Basket\'le oynadığımız ilk hazırlık maçında henüz çok az bir süre birlikte çalışmamıza rağmen olumlu sinyaller verdik. Çarşamba günü Darüşşafaka\'yla daha ciddi bir sınava çıkacağız. Takım olma yolunda keyifle çalışıyoruz\" diye konuştu.



