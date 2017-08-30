Muratbey Uşak'ın 10 günlük Antalya kampı bitti

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Muratbey Uşak, 10 günlük Antalya kampını tamamladı. Kırmızı siyahlılar, Antalya\'daki son antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayrak açarak objektiflere poz verdi. Kamp dönüşü 2 gün izin yapacak Uşak temsilcisi, ardından 6 Eylül\'de yine Antalya\'da Darüşşafaka\'yla hazırlık maçı oynayacak. Muratbey Uşak, daha önce kampta Eskişehir Basket\'le oynadığı ilk hazırlık sınavını 85-73 kazandı.

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