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Spor

Muratbey Uşak umutlarını tüketti

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda son anlarda 78-74 mağlup olan Muratbey Uşak, ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı

22 Nisan 2018 15:38

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka\'ya deplasmanda son anlarda 78-74 mağlup olan Muratbey Uşak, ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. 
Normal sezonun son 4 haftasına kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde giren kırmızı-siyahlı ekibe kalan tüm maçlarını kazanmak bile yetmeyecek ve rakiplerinin de takılmasını bekleyecek. Sezon boyunca 26 maçta yalnız 5 galibiyet alabilen Uşak temsilcisinin haftaya evinde lig lideri Fenerbahçe Doğuş\'a da yenildiği takdirde matematiksel olarak da kurtuluş umudunu kaybetme ihtimali yüksek.
 

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