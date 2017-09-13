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Spor

Muratbey Uşak tat vermedi

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona tamamen yenilenen bir kadroyla başlamaya hazırlanan Muratbey Uşak, ev sahibi olduğu Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Kupası'nda oynadığı 2 maçı da kaybetti

13 Eylül 2017 17:21

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezona tamamen yenilenen bir kadroyla başlamaya hazırlanan Muratbey Uşak, ev sahibi olduğu Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Kupası\'nda oynadığı 2 maçı da kaybetti.
Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda 3 gün süren turnuvada ilk gün Demir İnşaat Büyükçekmece\'ye 76-67 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, dün de Banvit\'e ilk 3 periyodunu önde götürdüğü maçta 77-73 yenilerek son sırada kaldı. Banvit, turnuvayı ilk sırada, Büyükçekmece ise ikinci sırada tamamladı.
Daha önce de ligdeki rakiplerinden Darüşşafaka\'ya yenilen, sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet alan Uşak, 21-24 Eylül\'de Antalya\'da Gloria Cup, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli\'de Kartepe Cup\'a katılacak.


 

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