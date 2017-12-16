Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon düşme hattında kalan Muratbey Uşak ile Pınar Karşıyaka, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki maç saat 13.00\'te başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak.

Ligde son 7 maçını kaybeden Muratbey Uşak, bu sezon 10 karşılaşmada 1 galibiyet alarak son sırada kaldı. Karşıyaka ise 10 maçta 2 kez kazanabildi. DJ Kennedy ve Berk\'in sakatlıklarının bittiği yeşil-kırmızılılarda eşi doğum yapacağı için ABD\'ye giden Jones forma giyemeyecek. Yeni transfer Marko Banic\'in ise sahada olması bekleniyor.