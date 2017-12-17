Muratbey Uşak-Pınar Karşıyaka: 86-92

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Ozan Çakar (xx), Duhan Köyiçi (xx)

MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 15, Tayfun (x) 2, Miles (xxx) 14, Hamilton (xxx) 20, Solomon (xxx) 15, Carmichael (xx) 7, Miller (xx) 8, Şafak (x) 2, Mutlu Akpınar (x) 3, Murat (x)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 23, Wood (xx) 9, DJ Kennedy (xxx) 26, Banic (xx) 8, Egemen (xx) 8, Metin (xxx) 18, Alp (xx), Görkem (xx)

1\'İNCİ PERİYOT: 23-22

İLK YARI: 44-54

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-70

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon düşme korkusu yaşayan iki Ege ekibi Muratbey Uşak ve Pınar Karşıyaka\'nın mücadelesinde gülen taraf konuk yeşil-kırmızılılar oldu: 86-92. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-22 geçildi. İkinci periyotta kontrolü eline alan Pınar Karşıyaka, 44-54\'le soyunma odasına 10 sayı farkla önde girdi. Çekişmeli geçen üçüncü periyot 68-70 sonuçlandı. Dördüncü ve son periyotta daha az hata yapan Kaf-Kaf, salondan galibiyetle ayrıldı: 86-92.

​İki ekibin de takımdan ayrılanlar ve sakatlar nedeniyle eksik kadroyla çıktığı maçta Uşak 10, Karşıyaka 8 oyuncuya süre verdi. Uşak\'ta son olarak takımdan ayrılan Markota ve Mutlu Demir forma giymedi. Konuk Kaf-Kaf\'ta eşi doğum yaptığı için ABD\'ye giden Jones ve sakatlıktan çıkan Berk görev yapamazken, yeni transfer Marko Banic ilk 5\'te oynadı. Mücadelede Karşıyaka\'dan Kennedy 26, Waters 23, Metin de 18 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Banic ise 8 sayıyla oynadı. Uşak\'a Hamilton\'un 20, Calloway ve Solomon\'un 15\'er sayıları yetmedi. Bu skorla Uşak, 11 maçta 1 galibiyetle son sırada kalırken 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka, rahat bir nefes aldı.