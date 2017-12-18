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Spor

Muratbey Uşak kabus görüyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme-kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Pınar Karşıyaka'ya da 92-86 mağlup olarak 11 haftada 1 galibiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak, en kötü sezonunu yaşıyor

18 Aralık 2017 14:28

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde düşme-kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Pınar Karşıyaka\'ya da 92-86 mağlup olarak 11 haftada 1 galibiyetle son sırada kalan Muratbey Uşak, en kötü sezonunu yaşıyor.
Son 5 yıldır yer aldığı ligde ilk kez üst üste 8 maçını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip büyük hayal kırıklığı yarattı. Evinde 7 kişilik rotasyonla oynayan Karşıyaka\'ya yenilerek kurtuluş hattına çıkan rakibinin 2 galibiyet gerisine düşen Uşak, her geçen hafta daha fazla umutsuzluğa sürükleniyor. Yıllardır dümeninde bulunduğu takımı mahalli liglerden Avrupa\'ya kadar taşıyıp 5 sezondur ligde tutan Antrenör Ozan Bulkaz da Karşıyaka yenilgisinden sonra ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bulkaz, \" Yönetimimiz bir karar alırsa saygıyla uyarız\" dedi.

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