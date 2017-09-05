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Spor

Muratbey Uşak, ikinci hazırlık maçında Darüşşafaka ile karşılaşacak

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratbey Uşak, ikinci özel maçında yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak

05 Eylül 2017 15:54

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratbey Uşak, ikinci özel maçında yarın Darüşşafaka ile karşılaşacak. Antalya\'daki Gloria Sports Arena\'da oynanacak müsabaka saat 17.00\'de başlayacak.
Maç sonrası Uşak\'a dönecek kırmızı siyahlı ekip, 10-12 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece ve Banvit\'in katılacağı geleneksel Kurtuluş Kupası\'na ev sahipliği yapacak. Kadrosunu tamamen yenileyen Uşak temsilcisi, ilk hazırlık karşılaşmasında Eskişehir Basket\'i 85-73 mağlup etmişti.


 

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