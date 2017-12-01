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Spor

Muratbey Uşak galibiyet peşinde

UŞAK, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde hafta içi mesaisinde deplasmanda Anadolu Efes'e 97 - 84 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Muratbey Uşak yarın evinde Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak

01 Aralık 2017 16:06

UŞAK, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde hafta içi mesaisinde deplasmanda Anadolu Efes\'e 97 - 84 yenilerek üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan Muratbey Uşak yarın evinde Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki saat 15.15\'te başlayacak karşılaşmanın biletleri 20 TL\'den satışa sunuldu. Ligde ilk 8 haftada iki takım da 7\'şer mağlubiyet, 1\'er galibiyet elde ederken, 9 puanlı iki takımdan Gaziantep ekibi son sırada, Uşak temsilcisi 15\'inci sırada yer alıyor.

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