Muratbey Uşak galibiyet peşinde

UŞAK, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde hafta içi mesaisinde deplasmanda Anadolu Efes\'e 97 - 84 yenilerek üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan Muratbey Uşak yarın evinde Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki saat 15.15\'te başlayacak karşılaşmanın biletleri 20 TL\'den satışa sunuldu. Ligde ilk 8 haftada iki takım da 7\'şer mağlubiyet, 1\'er galibiyet elde ederken, 9 puanlı iki takımdan Gaziantep ekibi son sırada, Uşak temsilcisi 15\'inci sırada yer alıyor.