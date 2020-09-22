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Murat Yıldırım'dan RTÜK'ün Ramo paylaşımına tepki: Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun!

22 Eylül 2020 16:12

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Twitter hesabından 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun diziyi şikayet ettiği mesajı paylaşmasına tepki gösterirken, "11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" dedi.

RTÜK, 5. sınıf öğrencisi Zafer'in "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan Ramo adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" mesajını sosyal medyadan paylaştı.

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