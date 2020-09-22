Murat Yıldırım'dan RTÜK'ün Ramo paylaşımına tepki: Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun!

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda çocuğun bu mesajı için "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

"Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun!"

Show TV'de 2. sezonuyla ekranlarda olan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım."

"Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."