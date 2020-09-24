Murat Yetkin: Yunanistan ve AB ile uzlaşma ekonomiye nefes aldırabilir, şimdi bir fırsat var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ile diplomatik uzlaşma yoluyla yumuşama ekonomiyi düzeltmez, orada başka ağır sorunlar mevcut, ama eğer düzeltici adımlara niyet varsa nefes aldırır." görüşünü savundu.

Yetkin, "Şimdi bir uzlaşma fırsatı var. Bu aynı zamanda Türkiye’nin son zamanlarda -Doğu Akdeniz gibi- haklı olduğu konularda dahi derdini ancak askerî gücüyle anlatabildiği algısı bakımından da olumlu bir dönüm noktası olabilir. Tabii eğer Erdoğan iç politika kaygılarıyla yedi düvele sürekli meydan okuma siyasetinde ısrar etmezse." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Konu artık Türkiye’nin AB üyeliği meselesi olmaktan çıktı; şu anda konu Türkiye’nin AB ile yani Batı demokrasileriyle bağlantılı kalabilmesi. Bu hem Türkiye (ve Türkiye’de siyasi ve ekonomik demokrasi kalitesinin yükselmesini umut edenler) hem göç tehdidi altındaki AB hem de aslında Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleri bakımından önemli. Oruç Reis’in 'bakım' gerekçesiyle geri çekilmesi CHP ve diğer muhalefet partilerince 'taviz' olarak eleştirildi. Taviz olmadan uzlaşma olmuyor, önemli olan tavizin tek taraflı olmaması ve ulusal çıkarlara halel getirmemesi. Uluslararası ilişkilerde uzlaşma, güvenli yatırım ortamının asli unsurlarından. Bu nedenle ekonomik sıkıntılara çözüm olmaz ama nefes aldırabilir. Yoksa ekonominin sadece diplomatik uzlaşma ile çözülemeyecek kadar yapısal, ağır sorunları var." ifadesini kullandı.

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