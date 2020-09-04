Murat Yetkin: Yunanistan’la savaş çıkmıyor, meraklılarına duyurulur

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz gündemli gerilime ilişkin, "Yunanistan tepki gösterse de NATO’nun devreye girmesi Doğu Akdeniz’de savaş bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Erdoğan’ın Güney Kıbrıs dışında herkesle görüşebiliriz sözleri dikkat çekici" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkmayacağı işin yatıştırılacağı zaten öteden beri belliydi.

Hayır, Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye sert uyarıda bulunup yaptırım tehdidinde bulunduğu için değil. Çünkü birincisi, AB Türkiye üzerinde siyasi yaptırım gücünü (Kıbrıs sorunu nedeniyle) kaybedeli çok oldu. Oysa, yöntem hoşunuza gitsin gitmesin Türkiye’nin elinde Avrupa siyasetini etkileyen bir göç kartı var. İkincisi, Türkiye AB üyesi olmadığı için ortak bir zemin de mevcut değil. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in “arabuluculuk” girişimi o yüzden -en azından şu aşamada- sonuç getirmedi, çünkü 27-28 Ağustos Berlin toplantısında Yunanistan’ı kıramadı ve AB dayanışması açıklaması yaptı. Daha başından beri olaya serinkanlı bakanlar gerilimin her iki ülkenin de üye olduğu NATO zemininde giderilebileceğinin ve zaten çok zayıf olan savaş ihtimalinin ancak NATO tarafından giderilebileceğinin farkındaydı. Nitekim öyle oluyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Erdoğan’ın Kıbrıs Rum Hükümeti dışında herkesle Doğu Akdeniz’i görüşürüz sözleri İsrail ve Mısır’ı da kapsıyor mu? Bu soruya ilk ağızda gelecek hamasî ve savaş kışkırtıcısı yanıtlar olabilir, o heyecanın sonrası için söylüyorum. Eğer öyleyse, dış politikada ciddi değişikliklere şahit olabiliriz. O zaman göze girmek için savaş kışkırtıcılığı yapanlara başka konu bulması gerekecek propaganda yetkililerinin." ifadesini kullandı.

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