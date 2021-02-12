Murat Yetkin: Yunanistan’ın Philia, Dostluk Forumu girişiminin bir diplomatik komedi olduğunu söylemek mümkün

Gazeteci-yazarMurat Yetkin: Yunanistan’ın Philia, Dostluk Forumu girişiminin bir diplomatik komedi olduğunu söylemek mümkün, dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da Doğu Akdeniz’de işbirliği adı altında düzenlenen “Dostluk Forumu”na ilişkin olarak, “Yunanistan’ın Philia, Dostluk Forumu girişiminin bir diplomatik komedi olduğunu söylemek mümkün” yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu, bu defa Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtlığı topuna girmemiş görünüyor. Hem de Miçotakis ile daha yeni görüştüğü halde. Bunda karşı karşıya kaldığı yolsuzluk soruşturmasının bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Daha çok Türkiye ile gerilimi düşürme arzusunun işareti olarak görülebilir. Ancak Kıbrıs açıklarında petrol ve gaz arama konusunda AB desteğini arkasına alan Yunan ve Kıbrıs Rum hükümetlerinin şimdi bu desteği Fransa üzerinden başka alanlara da yayma niyeti görülüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin açık Türkiye karşıtlığını da belli ki manivela olarak kullanmak istiyorlar.” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, “Diplomasi karmaşık bir iş. Bu bakışla, Yunanistan’ın Philia, Dostluk Forumu girişiminin bir diplomatik komedi olduğunu söylemek mümkün.” düşüncesini dile getirdi.